Владелец оценил его в 25 000 долларов.

Ford Mustang первой генерации – очень популярное авто у коллекционеров США и всего мира. Однако, как и в случае с украинским "горбатым" Запорожцем, очень мало экземпляров имеют оригинальный вид и двигатель.

Mustang, который выставили на продажу на электронном аукционе eBay, можно назвать полностью оригинальным. Несмотря на то, что ему 55 лет, большинство из них он простоял в гараже в штате Теннесси (США). Поэтому все детали, включая двигатель, у него оригинальные. Продавец утверждает, что машина практически не ржавая, мотор заводится, а пробег 6600 миль (10 600 км) тоже настоящий. Если это и правда так, то автомобиль заслуживает внимания ценителей, и цена в 25 тысяч не слишком высока.

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Автомобиль в таком состоянии после небольшого техобслуживания может ездить ежедневно и приносить большое удовольствие. Так как под капотом стоит 4,7-литровый бензиновый мотор, который развивает 200 лошадиных сил.