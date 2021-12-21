Власник оцінив його в 25 000 доларів.

Ford Mustang першої генерації – дуже популярне авто у колекціонерів США та усього світу. Однак, як і випадку з українським "горбатим" Запорожцем, дуже мало екземплярів мають оригінальний вид та двигун.

Mustang, який виставили на продаж на електронному аукціоні eBay, можна назвати повністю оригінальним. Незважаючи на те, що йому 35 років, більшість з них він простояв в гаражі у штаті Теннессі (США). Тому всі деталі, включно з двигуном, у нього оригінальні. Продавець стверджує, що машина практично не іржава, мотор заводиться, а пробіг 6600 миль (10600 км) теж справжній. Якщо це й справді так, то автомобіль заслуговує на увагу поціновувачів, і ціна у 25 тисяч це надто висока.

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Автомобіль у такому стані після невеликого техобслуговування може їздити щодня і приносити неабияке задоволення. Адже під капотом стоїть 4,7-літровий бензиновий мотор, який розвиває 200 кінських сил.