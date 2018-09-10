"Блакитний овал" готує прем'єру свого найпопулярнішого фургона. Вперше з технологією м'якого гібрида.

На спеціалізованому автошоу у Ганновері компанія Ford презентує нове сімейство Transit. Глобальний дебют на стенді компанії відсвяткує новий 2-тонний фургон з системою “м’якого гібриду” на основі 48-вольтової батареї.

З 20 по 27 вересня у Ганновері проходитиме виставка IAA Commercial Vehicle, на якій Ford представить усю свою лінійку комерційної техніки. Шоумейкерами стенду мають стати Ford Transit Custom (PHEV), а також “м’який гібрид” Transit з 48-вольтовою батареєю (mHEV).

Також цікаво: Для української поліції закупили партію новеньких Mitsubishi Outlander PHEV

Новий 2-тонний Ford Transit призначений не лише для того, аби заощаджувати на пальному – фургон також допоможе оптимізувати маршрути та оперативно обмінюватись інформацією у межах одного автопарку, завдяки сучасним технологіям комунікацій. Вантажівка також матиме широкий список електронних помічників водія. У продажу новий Transit з’явиться у середині 2019 року.



Клієнти зможуть замовити Ford Transit з оновленими 2-літровими дизельними двигунами EcoBlue, а також з гібридною установкою (версія mHEV), що допоможе заощадити пальне.

Ще однією цікавою новинкою на стенді Ford стане менший Transit – Custom PHEV. Мікроавтобус оснащений бензиновим двигуном EcoBoost об’ємом 1 літр, що отримав чимало нагород, та гібридною системою, котра покращує характеристики моделі і дозволяє долати на одній електричній енергії до 50 км. Це якщо в автомобіля “сухий бак”. Якщо ж Transit Custom PHEV використовує ДВЗ, від нього заряджаються акумулятори і у такому разі автомобіль має додаткові 480 км ходу. Фордівці також наділили цю модель новим інтер’єром.

Також цікаво: Карколомна аварія з несподіваним фіналом: відео