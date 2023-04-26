Генеральний директор Кодзі Сато вважає, що Toyota може стати прибутковою з електромобілями, дотримуючись плану, але новий напрямок компанії тільки починається.

Новий генеральний директор Toyota Кодзі Сато вважає, що популярний японський автовиробник може отримати великі прибутки від електромобілів лише за три основні кроки. Однак, як ми бачили інших автовиробників під час переходу, на практиці це може бути не так легко, як на папері. Нам доведеться почекати і побачити, чи зусилля нового генерального директора принесуть швидкий успіх.

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Генеральний директор Сато, який прийшов на посаду 1 квітня 2023 року, нещодавно розповів про майбутню стратегію Toyota, яка значною мірою оновлена порівняно з недавнім часом. План спрямований на збільшення виробництва та прибутковості електромобілів до 2030 року. На заході для ЗМІ Сато повідомив що: «Це буде відмінна концепція від тієї, що ми мали дотепер. На етапі 3 продуктивність повинна бути значно підвищена».

Наразі Toyota перебуває на першій стадії свого нового плану, друга частина плану буде виконана приблизно у 2026 році, а останні зусилля будуть виконані до 2030 року. Toyota прагне виробити близько 1,5 мільйона електромобілів у всьому світі до 2025 року та 3,5 мільйона до 2030 року. Підвищення продуктивності та економія від масштабу означатиме нижчі ціни, що має спрацювати на збільшення обсягу продажів.

Під час розмови з пресою Сато дав зрозуміти, що Toyota тільки починає роботу. Протягом багатьох років компанія не поспішала з електромобілями. Це тривало навіть тоді, коли його суперники рухалися вперед із переходом. Серед великої критики, японському автовиробнику зараз, ймовірно, є деякі серйозні надолуження.

Починаючи з «Кроку 1», який вже був у грі до того, як генеральний директор Сато зайняв посаду, Toyota випустила першу лінійку електромобілів під брендом bZ на новій спеціально розробленій платформі. Сато зазначає, що це був досвід для Toyota, оскільки bZ4X був не зовсім тим, що можна назвати успішним запуском автомобіля. Однак проблеми з електромобілем можуть бути тим, що потрібно Toyota як тривожний дзвінок. Новий генеральний директор зізнався: «Ми збираємося зробити швидкі вдосконалення та модифікації, щоб можна було покращити привабливість і міцність продукту. І ми зробимо це прискореним способом».

Переходячи до «Кроку 2» генерального директора Сато, Toyota інтегрує автомобільну операційну систему Arene, яка зараз розробляється відділом програмного забезпечення Woven. Завдяки створеній спеціально розробленій платформі та запропонованій лінійці електромобілів – разом із «швидкими вдосконаленнями та модифікаціями» – має сенс якнайшвидше встановити успішну програмну систему. Сучасні успішні виробники електромобілів є такими ж компаніями програмного забезпечення, як і виробниками автомобілів.

Сато рекламує "Крок 3" як кульмінацію об'єднаних планів і зусиль автовиробника, як свого роду " тришаровий пиріг". Він каже, що Toyota перейде на нову структуру та поширить операційну систему Arene на оновлені сервіси програмного забезпечення. З новим кузовом також прийде перероблена спеціально сконструйована платформа EV, яка максимізує простір, продуктивність та ефективність.

Оскільки BYD та Tesla наразі лідирують в сегменті електромобілів із досить значним відривом, Toyota має значно збільшити обсяги виробництва електромобілів, щоб досягти своїх майбутніх прибутків там, де вони можуть бути найкращими для конкуренції. Рентабельність Tesla зараз становить близько 20%, що вражає, враховуючи, що ця цифра все ще така висока після багатьох знижень цін. Тим часом рентабельність Toyota становить близько 10%.

Японський автовиробник прагне збільшити рентабельність і прибутковість електромобілів, продовжуючи досягати мети випускати 10 мільйонів автомобілів на рік. Однак, залежно від ринку, багато з цих автомобілів все одно будуть більш прибутковими гібридами, ніж повністю електричні автомобілі.