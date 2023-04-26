Генеральный директор Кодзи Сато считает, что Toyota может стать прибыльной с электромобилями, следуя плану, но новое направление компании только начинается.

Новый генеральный директор Toyota Кодзи Сато считает, что популярный японский автопроизводитель может получить большие доходы от электромобилей всего в трех основных шагах. Однако, как мы видели других автопроизводителей при переходе, на практике это может быть не так легко, как на бумаге. Нам придется подождать и увидеть, принесут ли усилия нового генерального директора быстрый успех.

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Пришедший на должность 1 апреля 2023 года генеральный директор Сато недавно рассказал о будущей стратегии Toyota, которая в значительной степени обновлена по сравнению с недавним временем. План направлен на увеличение производства и прибыльности электромобилей к 2030 году. На мероприятии для СМИ Сато сообщил, что: «Это будет отличная концепция от той, что мы имели до сих пор. На этапе 3 производительность должна быть значительно повышена.

В настоящее время Toyota находится на первой стадии своего нового плана, вторая часть плана будет выполнена примерно в 2026 году, а последние усилия будут выполнены к 2030 году. Toyota стремится произвести около 1,5 миллиона электромобилей во всем мире к 2025 году и 3,5 миллиона к 2030 году. Повышение производительности и экономия от масштаба будут означать более низкие цены, что должно сработать на увеличение объема продаж.

Во время разговора с прессой Сато дал понять, что Toyota только начинает работу. В течение многих лет компания не торопилась с электромобилями. Это продолжалось даже тогда, когда его соперники двигались вперед с переходом. Среди большой критики, японскому автопроизводителю сейчас, вероятно, есть некоторые серьезные наверстки.

Начиная с «Шага 1», который уже был в игре до того, как генеральный директор Сато вступил в должность, Toyota выпустила первую линейку электромобилей под брендом bZ на новой специально разработанной платформе. Сато отмечает, что это был опыт для Toyota, потому что bZ4X был не совсем тем, что можно назвать успешным запуском автомобиля. Однако проблемы с электромобилем могут быть тем, что требуется Toyota как тревожный звонок. Новый генеральный директор признался: «Мы собираемся сделать быстрые усовершенствования и модификации, чтобы можно было улучшить привлекательность и прочность продукта. И мы сделаем это ускоренным способом».

Переходя к Шагу 2 генерального директора Сато, Toyota интегрирует автомобильную операционную систему Arene, которая сейчас разрабатывается отделом программного обеспечения Woven. Благодаря созданной специально разработанной платформе и предложенной линейке электромобилей – вместе с «быстрыми усовершенствованиями и модификациями» – имеет смысл как можно быстрее установить успешную программную систему. Современные успешные производители электромобилей являются такими же программными компаниями, как и производителями автомобилей.

Сато рекламирует "Шаг 3" как кульминацию объединенных планов и усилий автопроизводителя, как своего рода "трехслойный пирог". Он говорит, что Toyota перейдет на новую структуру и распространит операционную систему Arene на новые сервисы программного обеспечения. С новым кузовом также придет переделанная специально сконструированная платформа EV, максимизирующая пространство, производительность и эффективность.

Поскольку BYD и Tesla лидируют в сегменте электромобилей с достаточно значительным отрывом, Toyota должна значительно увеличить объемы производства электромобилей, чтобы достичь своих будущих доходов там, где они могут быть лучшими для конкуренции. Рентабельность Tesla сейчас составляет около 20%, что поражает, учитывая, что эта цифра все еще так высока после многих снижений цен. Между тем, рентабельность Toyota составляет около 10%.

Японский автопроизводитель стремится увеличить рентабельность и прибыльность электромобилей, продолжая достигать цели выпускать 10 миллионов автомобилей в год. Однако, в зависимости от рынка, многие из этих автомобилей все равно будут более прибыльными гибридами, чем полностью электрические автомобили.