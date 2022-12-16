Наступний гіперкар Bugatti матиме «абсолютно божевільний» двигун внутрішнього згоряння, розроблений Rimac.

Bugatti офіційно прощається з 8,0-літровим двигуном W16. Силовій установці з чотирма турбінами виповниться більше 20 років у 2024. Що далі? Нещодавно заснована компанія Bugatti Rimac розробляє гіперкар з нуля.

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Auto Express поговорив з Мате Римаком про те, що буде після Chiron. Дивно, що Rimac, відомий своєю передовою технологією електромобілів, почав розробку двигуна внутрішнього згоряння за два роки до злиття з Bugatti. У наступному шедеврі, рекламованому як «гіперкар, переобладнаний як гібрид», буде «повністю божевільний» ДВС, і бос компанії каже, що ми всі будемо «вражені», коли наступного року він буде презентований.

34-річний хорватський новатор і бізнесмен зазначив, що наступна модель Bugatti не буде пов’язана з існуючими моделями: «Вона абсолютно нова, тому немає жодної частини, перенесеної з будь-якої машини. Нічого не перенесено з Chiron, нічого не перенесено з Nevera. Все з нуля». Дивно, але початковий план Bugatti полягав у заміні гіперкара W16 на позашляховик здатний конкурувати з Ferrari Purosangue.

Мате Рімак пояснює, що відмінності між наступним Bugatti і Nevera виходять за рамки силової установки: «Bugatti — це більше про приїхати до опери, а потім їхати зі швидкістю 400 км/год на автобані. Це буде стильно, аналогово, щось на зразок виробництва годинників. З Rimac ми хочемо, щоб це був абсолютно божевільний, божевільний, повністю електричний. Щоб він дозволив дрифтувати зі швидкістю 60 км/год із гігантською хмарою диму позаду, автономні режими дрифту, футуристичні речі».

До співпраці з Rimac Bugatti перебував у скрутному становищі, оскільки материнська компанія Volkswagen Group навіть розглядала можливість повністю припинити виробництво легендарного французького бренду або знайти для нього нового власника: «У VW було кілька варіантів, зокрема знищити бренд або продати його комусь".

Мате Рімак пояснює, що після того, як було прийнято рішення про злиття двох компаній, він негайно перервав початковий план щодо запуску позашляховика, вирішивши замість цього працювати над гібридним гіперкаром. Він буде представлений наступного року, але оскільки поставки Mistral і Bolide заплановані на 2024 рік, є ймовірність, що наступний Bugatti вийде на вулиці не раніше 2025 року.