Следующий гиперкар Bugatti будет иметь «совершенно безумный» двигатель внутреннего сгорания, разработанный Rimac.

Bugatti официально прощается с 8,0-литровым двигателем W16. Силовой установке с четырьмя турбинами исполнится более 20 лет в 2024 году. Что дальше? Недавно основанная компания Bugatti Rimac разрабатывает гиперкар с нуля.

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Auto Express поговорил с Мате Римаком о том, что последует после Chiron. Удивительно, что Rimac, известный своей передовой технологией электромобилей, приступил к разработке двигателя внутреннего сгорания за два года до слияния с Bugatti. В следующем шедевре, рекламируемом как «гиперкар, переоборудованный как гибрид», будет «полностью безумный» ГИС, и босс компании говорит, что мы все будем «впечатлены», когда в следующем году он будет презентован.

34-летний хорватский новатор и бизнесмен отметил, что следующая модель Bugatti не будет связана с существующими моделями: «Она совершенно нова, поэтому нет ни одной части, перенесенной из любой машины. Ничего не перенесено из Chiron, ничего не перенесено из Nevera. Все с нуля». Удивительно, но первоначальный план Bugatti заключался в замене гиперкара W16 на внедорожник способный конкурировать с Ferrari Purosangue.

Мате Римак объясняет, что различия между следующими Bugatti и Nevera выходят за рамки силовой установки: «Bugatti – это больше о приехать в оперу, а затем ехать со скоростью 400 км/ч на автобане. Это будет стильно, аналогово, что-то вроде производства часов. С Rimac мы хотим, чтобы это был совершенно безумный, безумный, полностью электрический. Чтобы он позволил дрифтовать со скоростью 60 км/ч с гигантским облаком дыма позади, автономные режимы дрифта, футуристические вещи».

До сотрудничества с Rimac Bugatti находился в затруднительном положении, поскольку материнская компания Volkswagen Group даже рассматривала возможность полностью прекратить производство легендарного французского бренда или найти для него нового владельца: «У VW было несколько вариантов, в том числе уничтожить бренд или продать его кому-то».

Мате Римак объясняет, что после того, как было принято решение о слиянии двух компаний, он немедленно прервал первоначальный план по запуску внедорожника, решив вместо этого работать над гибридным гиперкаром. Он будет представлен в следующем году, но поскольку поставки Mistral и Bolide намечены на 2024 год, есть вероятность, что следующий Bugatti выйдет на улицы не раньше 2025 года.