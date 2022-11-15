28-річний Назар Бабенко став власником найбільшого у світі бізнес-джету за $79 мільйонів. Статки молодого талановитого українця оцінюються в $360 мільйонів.

У виданні ТопЖир вже публікувалось власне розслідування про українця, який володіє найдорожчим авто серед наших співвітчизників, а саме Bugatti Divo за $9 мільйонів.

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Уродженець Дніпра донедавна жив у рідному місті, але з початком війни переїхав до Еміратів. Попри те, що тамтешніх шейхів складно чимось здивувати, але Назару це вдається. Чого лише вартий сам факт того, що його компанія цього річ навіть стала спонсором Формули-1 Гран-прі Монако 2022! Далі – більше.

Днями Бабенко купив Gulfstream G700 – найбільший приватний бізнес-джет. Він має довжину 33,48 метра, висоту 7,75 метра та розмах крила 31,39 метра. Місткість — до 19 пасажирів. Є вітальня, спальня та кухня.

Вражає не лише ціна літака ($79 мільйонів), а й витрати на його утримання. Достатньо знати, що вартість 1 години польоту на такому бізнес-джеті коштує приблизно 10 тисяч доларів. Утім, напевно, для Назара це не надто й багато, бо у своєму Інстаграм профілі він публікував фото з номера в готелі, доба проживання в якому коштує 67 тисяч доларів.

Зазначимо, Назар Бабенко є одним із найкрупніших власників (HOLDer’ом) основної криптовалюти (біткоїна) Східної Європи, а створена ним компанія Danvel станом на 2022-й рік входить у ТОП-20 найкращих команд у світі з управління активами на фінансових ринках.

Також слід згадати, що молодий українець володіє нерухомістю у Швейцарії, Австрії, ОАЕ та в Україні. Що до автомобілів, у 2022-му році він придбав один із 40-ка Bugatti Divo, заплативши за гіперкар (як пише сам Назар) 9 мільйонів доларів, але це не єдина автівка… подейкують, що у нього є ще й гелікоптер і катер, але підтвердження тому немає.