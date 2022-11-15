28-летний Назар Бабенко стал владельцем крупнейшего в мире бизнес-джета за $79 миллионов. Состояние молодого талантливого украинца оценивается в $360 миллионов.

В издании ТопЖир уже публиковалось собственное расследование об украинце, который владеет самым дорогим автомобилем среди наших соотечественников, а именно Bugatti Divo за $9 миллионов.

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Уроженец Днепра недавно жил в родном городе, но с началом войны переехал в Эмираты. Несмотря на то, что тамошних шейхов сложно удивить, но Назару это удается. Чего стоит сам факт того, что его компания в этом году даже стала спонсором Формулы-1 Гран-при Монако 2022! Дальше – больше.

На днях Бабенко купил Gulfstream G700 – самый большой частный бизнес-джет. Он имеет длину 33,48 метра, высоту 7,75 метра и размах крыла 31,39 метра. Вместимость – до 19 пассажиров. Есть гостиная, спальня и кухня.

Впечатляет не только цена самолета ($79 миллионов), но и затраты на его содержание. Достаточно знать, что стоимость 1 часа полета на таком бизнес-джете стоит около 10 тысяч долларов. Впрочем, наверное, для Назара это не слишком много, потому что в своем Инстаграм профиле он публиковал фото из номера в отеле, сутки проживания в котором стоят 67 тысяч долларов.

Отметим, Назар Бабенко является одним из крупнейших владельцев (HOLDer'ом) основной криптовалюты (биткоина) Восточной Европы, а созданная им компания Danvel по состоянию на 2022 год входит в ТОП-20 лучших команд в мире по управлению активами на финансовых рынках.

Также следует упомянуть, что молодой украинец владеет недвижимостью в Швейцарии, Австрии, ОАЭ и Украине. Что касается автомобилей, в 2022-м году он приобрел один из 40-ка Bugatti Divo, заплатив за гиперкар (как пишет сам Назар) 9 миллионов долларов, но это не единственный автомобиль… говорят, что у него есть еще и вертолет и катер, но подтверждения тому нет.