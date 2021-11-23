Учора міністр МВС оголосив про призначення нового керівника Головного сервісного центру МВС Євгена Мойсеєнко. Що про нього відомо?

До отримання посади керівника Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко працював у Міністерстві цифрової трансформації України та обіймав посаду Головного спеціалісту експертної групи аналітичного та експертного забезпечення директорату електронних реєстрів.

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Євген Мойсеєнко, за інформацією сайту skipper.kiev.ua, захоплюється вітрильним спортом. Він починав свій трудовий шлях з пейджингового зв’язку. Потім працював у компанії ABBYY Україна, яка займалась продажем програмних продуктів FineReader та Lingvo. Наступним кроком в кар’єрі стала робота в українському представництві Samsung Electronics. Згодом працював на різних посадах в представництвах HP та Dell.

За словами міністра МВС Дениса Монастирського, Євген Мойсеєнко має достатній досвід у сфері діджиталізації – саме у цьому напрямку, за думкою міністра, повинні рухатись Сервісні центри МВС.

Декларація Євгена Мойсеєнко, подана 24 серпня 2020 року, свідчить що він людина забезпечена. Має дві квартири у Києві площею 153,4 та 77,7 квадратних метри та гараж загальною площею 25,3 квадратних метри. Ще дві квартири (обидві площею 36,1 метра квадратних) у Луганську записані на дружину.

З рухомого майна за посадовцем зареєстровано Audi A6 2012 року випуску, причіп та гідроцикл Sea Doo GTR 215 2013 року випуску.

Окрім цього Євген Мойсеєнко задекларував на своїх рахунках 51 150 USD та 34 400 EUR. За дружиною задекларовано 22 200 USD, та два рахунки з 372 000 UAH та 420 000 UAH.