Вчера министр МВД объявил о назначении нового руководителя Главного сервисного центра МВД Евгения Мойсеенко. Что известно о новом "начальнике ГАИ"?

До получения должности руководителя Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко работал в Министерстве цифровой трансформации Украины и занимал должность главного специалиста экспертной группы аналитического и экспертного обеспечения директората электронных реестров.

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Евгений Мойсеенко, по информации сайта skipper.kiev.ua, увлекается парусным спортом. Он начинал свой трудовой путь с пейджинговой связи. Затем работал в компании ABBYY Украина, которая занималась продажей программных продуктов FineReader и Lingvo. Следующим шагом в карьере стала работа в украинском представительстве Samsung Electronics. Впоследствии работал на различных должностях в представительствах HP и Dell.

По словам министра МВД Дениса Монастырского, Евгений Мойсеенко имеет достаточный опыт в сфере диджитализации – именно в этом направлении, по мнению министра, должны двигаться Сервисные центры МВД.

Декларация Евгения Мойсеенко, поданная 24 августа 2020 года, свидетельствует что он человек обеспеченный. Имеет две квартиры в Киеве площадью 153,4 и 77,7 квадратных метра и гараж общей площадью 25,3 квадратных метра. Еще две квартиры (обе площадью 36,1 метра квадратных) в Луганске записаны на жену.

Из движимого имущества на чиновника зарегистрированы Audi A6 2012 года выпуска, прицеп и гидроцикл Sea Doo GTR 215 2013 года выпуска.

Кроме этого Евгений Мойсеенко задекларировал на своих счетах 51 150 долларов и 34 400 евро. За женой задекларировано 22 200 долларов, и два счета с 372 тысячами гривен и 420 тысячами гривен.