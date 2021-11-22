Сегодня, 22 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового руководителя Главного сервисного центра МВД – Евгения Мойсеенко.

Министр внутренних дел отметил, что Евгений Мойсеенко – человек, который имеет достаточно опыта организации цифровых сервисов для граждан, что и является самым большим преимуществом в работе ГСЦ МВД.

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"Главный сервисный центр МВД – структура, которая должна быстро и качественно предоставлять услуги гражданам. Один из двигателей этого – диджитализация. За последние годы многое сделано – от бумажек перешли к цифровому формату. В Дие сегодня есть водительские удостоверения, свидетельство о регистрации ТС, возможность получить услуги по почте. Одна из основных задач – продолжение начатого с акцентом на цифровизацию. Именно она способствует тому, чтобы максимально отойти от непосредственной коммуникации с гражданином и уменьшить те тенденции, которые мы называем наибольшим "злом"", – отметил Денис Монастырский.

"Вопросы продажи водительских удостоверений должны исчезнуть вообще. Если сейчас мы ежедневно регистрируем около 400 ДТП, возникает вопрос – почему и как лицо, совершившее ДТП, получило водительское удостоверение? Поэтому основной Рубикон – прозрачность! Граждане должны четко почувствовать изменения, которые произойдут в этой сфере", – подчеркнул министр.