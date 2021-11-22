Сьогодні, 22 листопада, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив нового керівника Головного сервісного центру МВС - Євгена Мойсеєнко.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Євген Мойсеєнко – людина, яка має достатньо досвіду організації цифрових сервісів для громадян, що і є найбільшою перевагою у роботі ГСЦ МВС.

Читайте також: В Україні за 10 місяців аварійність зросла на 13,9%

"Головний сервісний центр МВС – структура, яка має швидко та якісно надавати послуги громадянам. Один із рушіїв до цього – діджиталізація. За останні роки багато чого зроблено – від папірців перейшли до цифрового формату. В Дії сьогодні є водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, можливість отримати послуги поштою. Одне з основних завдань – продовження розпочатого з акцентом на цифровізацію. Саме вона сприяє тому, щоб максимально відійти від безпосередньої комунікації з громадянином та зменшити ті тенденції, які ми називаємо найбільшим "злом"", - зазначив Денис Монастирський.

"Питання продажу водійських посвідчень мають зникнути взагалі. Якщо наразі ми щодня реєструємо близько 400 ДТП, виникає питання - чому і як особа, яка скоїла ДТП, отримала водійське посвідчення? Тому основний рубікон – прозорість! Громадяни мають чітко відчути зміни, які відбудуться в цій сфері", - наголосив міністр.