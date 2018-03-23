На відміну від попередніх поколінь, новий хетч японського виробника має різні силові установки для європейського та американського ринків. Який з них дістанеться нам? Чи дістанеться взагалі?

Хетчбек Corolla завжди був тісно пов’язаний з одноіменним седаном. На нашому ринку модель попередніх поколінь продавалась під назвою Auris, з такою ж назвою вона відома й у Європі. Але у США, де за кілька днів відбудеться дебют нового покоління хетчбека, новинка матиме зовсім інші двигуни.

Наразі невідомо, чи буде нова модель хетчбека доступна в Україні, а якщо так – з якими двигунами. У Європі хетч Auris/Corolla доступний з атмосферним бензиновим мотором 1.2 та двома гібридними силовими установкамми на базі бензинових агрегатів 1.8 та 2.0. Для ринку ж Північної Америки модель запропонують з єдиним двигуном – бензиновим атмосферним 2.0 без гібридної системи. Це новий двигун марки з серії Dynamic Force, котрий пізніше з’явиться і у нового седана Corolla. Потужність цього агрегата, за попередньою інформацією, становить 171 к.с. та 205 Н*м.

Покупцям американської Corolla вже цього літа запропонують на вибір одну з двох коробок передач: варіатор Dynamic-Shift CVT або шестиступеневу “механіку” iMT з автоматичним узгодженням обертів двигуна при перемиканні передач вниз. CVT має десять умовних передач, спортивний режим роботи та електронні перемикачі під кермом.

Фото: Хетчбек Toyota Corolla 2019 модельного року

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