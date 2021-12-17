Семимісний мінівен зараз більш подібний до кросовера. Виробник обіцяє йому високу технологічність та рівень безпеки, завдяки щедрому оснащенню усіх версій.

Kia Carens став четвертою моделлю Kia, розробленою спеціально для ринку Індії. Він приєднається до Seltos, на базі якого збудований, а також місцевих моделей Carnival та Sonet.

Дізнайтесь також: Hyundai Tucson отримав версію XRT для бездоріжжя

Хоча Carens ділить із Seltos платформу та агрегати, він виявився більшим за донора за габаритами, має оригінальний дизайн у фірмовій стилістиці марки та пропонує багатий набір обладнання. Зокрема, у топових комплектаціях будуть цифрова панель приладів та екран мультимедійної системи діагоналлю 10,25 дюйма. У довжину Carens більший за Seltos на 17 сантиметрів, а різниця у відстані між осями складає 15 сантиметрів на користь Carens, який має базу у 2,78 метра.

Дизайн екстер'єру не став сюрпризом, оскільки раніше виробник показував його на фото з анонсом новинки. Головна особливість кузову – пластиковий захисний обвіс по периметру. Дорожній просвіт становить 195 мм, що більше, ніж у деяких кросоверів.



Інтер’єр став доступний огляду вперше. Виробник повідомляє, що базову модель комплектуватимуть трьома рядами сидінь з можливістю вибору конфігурації – 2+3+2 або 2+2+2. За доплату доступні відкидні столики на другому ряду та окремий пульт заднього клімат-контролю із функцією фільтрації повітря.

Список стандартного оснащення включає шість подушок безпеки та восьмидюймовий дисплей мультимедійної системи. У списку опцій: вентиляція крісел, атмосферне підсвічування салону з 64 кольорами на вибір та аудіосистема Bose.

Мотори Carens – ті ж, що й у Seltos. Модель запропонують з 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 115 кінських сил, 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 сил та півторалітровим турбодизелем з віддачею у 115 сил. Залежно від обраного мотору будуть доступні механічні, автоматичні та роботизовані коробки передач. Усі транслюють оберти лише на передню вісь.

Фото: Kia Carens для Індії / Kia