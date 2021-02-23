Новий універсал Dacia Logan уперше помітили на випробуваннях. Його передня частина дуже схожа на ту, що в седана з ідентичним ім’ям.

Обидві моделі мають однакові фари та решітку радіатора, хоча остання може мати іншу форму. Також автомобілі відрізняються розміром задніх дверей – в універсала вони більші, щоб полегшити завантаження та розвантаження вантажу.

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Задні ліхтарі трохи менші, ніж у седана. На фото вони помітні ще й навколо заднього скла, але, найімовірніше, це просто червоні наклейки для обману. Також став більшим задній бампер.

Дизайн салону та якість збірки будуть ідентичні чотиридверній моделі. Відповідно до універсала помістять й сенсорну інформаційно-розважальну систему з інтеграцією смартфона, автоматичний клімат-контроль, електричне регулювання бічних дзеркал, електромеханічні дверні замки, електросклопідйомники, багатофункціональне кермо, USB-порт і кнопковий запуск.

Модель створять на платформи CMF-B. Очікується, що вона буде з тією ж лінійкою двигунів, що і в її рідних братів із коротким дахом. Вона передбачає:

1-літровий трициліндровий агрегат потужністю 64 к.с. із МКП на п’ять ступенів

1-літровий двигун на 90 к.с. із МКП на шість ступенів або варіатором

99-сильну версію, яка працює на бензині та газі з шестиступеневою МКП

Автомобіль мають презентувати до кінця 2021 року.