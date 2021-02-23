Новый универсал Dacia Logan впервые заметили на испытаниях. Его передняя часть очень похожа на ту, что у седана с идентичным именем.

Обе модели имеют одинаковые фары и решетку радиатора, хотя последняя может иметь другую форму. Также автомобили отличаются размером задних дверей – у универсала они больше, чтобы облегчить погрузку и разгрузку груза.

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Задние фонари немного меньше, чем у седана. На фото они заметны еще и вокруг заднего стекла, но, вероятнее всего, это просто красные наклейки для обмана. Также стал больше задний бампер.

Дизайн салона и качество сборки будут идентичны четырехдверной модели. Соответственно в универсал поместят сенсорную информационно-развлекательную систему с интеграцией смартфона, автоматический климат-контроль, электрическую регулировку боковых зеркал, электромеханические дверные замки, электростеклоподъемники, многофункциональный руль, USB-порт и кнопочный запуск.

Модель создадут на платформе CMF-B. Ожидается, что она будет с той же линейкой двигателей, что и у ее родных братьев с короткой крышей. Она предполагает:

1-литровый трехцилиндровый агрегат мощностью 64 л. с. с МКП на пять ступеней

1-литровый двигатель на 90 л. с. с МКП на шесть ступеней или вариатором

99-сильную версию, которая работает на бензине и газе с шестиступенчатой МКП

Автомобиль должны презентовать до конца 2021 года.