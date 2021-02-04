Автомобиль показали в исполнении Cross.

Российский "АвтоВАЗ" начал производство первой партии универсала Lada Largus Cross.

Семейство Largus получило достаточно много изменений – теперь автомибили стал меньше похож на свой прообраз – румынскую Dacia Logan MCV первого поколения, которую в Европе уже давно сняли с производственной линейки. Lada получила новые передние сиденья, руль, панель приборов с оранжевой подсветкой, мультимедийную систему.

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На фото, которое показали в сети, также улучшена обивка салона, а в версии Lada Largus Cross – увеличенный клиренс и установлены пластиковые накладки кузова.

Так выглядела предыдущая версия Lada Largus Cross

Исходя из запрета импорта российских автомобилей в Украине, к нашим потребителям модель попадет после крупноузловой сборки на Запорожском автозаводе. Таким образом там собирают другие Lada и ряд моделей Kia Renault с российских автозаводов.

Напомним, что недавно ЗАЗ начал собирать российские Kia.