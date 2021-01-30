Объявлено о начале продаж в Украине Kia Rio и Kia Rio X, которые созданы специально для России и выпускаются в Санкт-Петербурге, но финально будут собираться в Запорожье.

Официальный дистрибьютор корейской Kia объявил, что со 2 февраля начнется продажа в Украине двух моделей – Kia Rio и Kia Rio X. Они будут поступать в продажу из украинского салона ЗАЗ. Однако, скорее всего, это будет крупноузловое производство. Ведь именно так там сейчас собирают Renault Arkana и модельный ряд Lada из российских комплектующих. Импортировать автомобили напрямую из страны-агрессора запрещено, а вот машинокомплекты – можно.

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Обновленный седан Kia Rio четвертого поколения, который будет продаваться в Украине, создан российскими дизайнерами специально для местного рынка. В других странах мира он не продается. Производится модель на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” в Санкт-Петербурге.

Kia Rio X – псевдовнедорожная версия модели с кузовом хэтчбек, увеличенным клиренсом (с 160 до 195 мм) и пластиковым обвесом кузова.

Kia Rio седан и модификация X доступны в России и Украине с бензиновыми четырехцилиндровыми атмосферными двигателями объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиных силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая ”механика” или автомат с таким же количеством передач. 1,6-литровые моторы делают на российском заводе наряду с производством автомобилей.

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О ценах в Украине пока неизвестно, но в России седан продается в эквиваленте 280 тысяч гривен, то есть от 10 тысяч долларов США. Модель Kia Rio X стоит в России от 320 тысяч грн, то есть около 10 тысяч евро.