Якщо росіяни можуть купити це авто за ціною від $10 тисяч доларів, то українці, навіть незважаючи на "вітчизняне" складання – не менш, ніж за $15,3 тисячі.

В українських автосалонах Kia з'явились рестайлінгові Kia Rio та Kia Rio X, зібрані в Запоріжжі з російських комплектуючих. Нагадаємо, що повномасштабне виробництво цих автомобілів ведеться на заводі "Хьонде Мотор Мануфактурінг Рус" в Санкт-Петербурзі. До українських споживачів ці авто потрапляють після великовузлового складання на Запорізькому автозаводі.

В Україні на модель пропонують гарантію у 7 років або 150 тисяч км, в Росії – лише 5 років з аналогічним обмеженям пробігу.

Мінімальні ціна на базову версію седану Kia Rio в Україні складає 427 302 грн, тобто 15,3 тисячі доларів США. Це буде версія з 1,4-літровим бензиновим двигуном та 5-ступінчатою механічною КП у комплектації "Класік". Аналогічне авто в Росії коштує 859 900 рублів, тобто 11,3 тисяч доларів США. Якщо ж купувати авто в кредит за пільговою програмою, то людям обіцяють ціну у 737 910 рублів, тобто 9 700 доларів.

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Найдорожча версія "Престиж" з 1,6-літровим двигуном та "автоматом" коштує в Україні 504 054 гривень, тобто майже 18 тисяч доларів. В Росії за аналогічне авто просять 1 124 900 рублів, тобто 14,8 тисяч доларів, за пільговим кредитом – $13 330.

Псевдокросовер Kia Rio X в базовій версії коштує в Україні 451 287 грн ($16 тисяч), в максимальній – 544 275 грн, тобто $19,4 тисячі. В Росії аналогічні комплектації продають за 12,9 та 16,8 тисяч доларів. Тобто максимальна комплектація коштує стільки ж, як мінімальна – в Україні.

Нагадаємо, що імпорт готових автомобілів з Росії в Україну заборонений.