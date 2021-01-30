Оголошено про початок продажів в Україні Kia Rio та Kia Rio X, які створені спеціально для Росії та випускаються у Санкт-Петербурзі, але фінально будуть складатися в Запоріжжі.

Офіційний дистриб'ютор корейської Kia оголосив, що з 2 лютого почнеться продаж в Україні двох моделей - Kia Rio та Kia Rio X. Вони будуть надходити у продаж з українського салону ЗАЗ. Однак, швидше за все, це буде крупновузлове виробництво. Адже саме так там зараз збирають Renault Arkana та модельний ряд Lada з російських комплектуючих. Імпортувати автомобілі напряму з країни-агресора заборонено, а от машинокомплекти – можна.

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Оновлений седан Kia Rio четвертого покоління, який буде продаватись в Україні, створений російськими дизайнерами спеціально для місцевого ринку. В інших країнах світу він не продається. Виробляється модель на заводі "Хьонде Мотор Мануфактурінг Рус" в Санкт-Петербурзі.

Kia Rio X – псевдопозашляхова версія моделі з кузовом хетчбек, збільшеним кліренсом (зі 160 до 195 мм) та пластиковим обвісом кузова.

Kia Rio седан та модифікація X доступні в Росії та Україні з бензиновими чотирициліндровими атмосферними двигунами об'ємом 1,4 або 1,6 літра, які видають 100 і 123 кінських сил відповідно. Пару їм становить шестиступінчаста "механіка" або автомат з такою ж кількістю передач. 1,6-літрові мотори роблять на російському заводі поряд з виробництвом автомобілів.

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Про ціни в Україні поки що невідомо, але в Росії седан продається в еквіваленті 280 тисяч гривень, тобто від 10 тисяч доларів США. Модель Kia Rio X коштує в Росії від 320 тисяч грн, тобто близько 10 тисяч євро.