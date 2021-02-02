Если россияне могут купить это авто по цене от $10 тысяч долларов, то украинцы, даже несмотря на "отечественную" сборку – не менее чем за $15,3 тысячи.

В украинских автосалонах Kia появились рестайлинговые Kia Rio и Kia Rio X, собранные в Запорожье из российских комплектующих. Напомним, что полномасштабное производство этих автомобилей ведется на заводе "Хьонде Мотор Мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге. К украинским потребителям эти авто попадают после крупноузловой сборки на Запорожском автозаводе.

В Украине на модель предлагают гарантию в 7 лет или 150 тысяч км, в России – всего 5 лет с аналогичным ограничением пробега.

Минимальная цена на базовую версию седана Kia Rio в Украине составляет 427 302 грн, то есть 15,3 тысячи долларов США. Это будет версия с 1,4-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой ​​механической КП в комплектации "Классик". Аналогичное авто в России стоит 859 900 рублей, то есть 11,3 тысячи долларов США. Если же покупать авто в кредит по льготной программе, то людям обещают цену в 737 910 рублей, то есть 9,7 тысячи долларов.

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Самая дорогая версия "Престиж" с 1,6-литровым двигателем и "автоматом" стоит в Украине 504 054 гривен, то есть почти 18 тысяч долларов. В России за аналогичное авто просят 1 124 900 рублей, то есть 14,8 тысяч долларов, по льготному кредиту – $ 13 330.

Псевдокроссовер Kia Rio X в базовой версии стоит в Украине 451 287 грн ($16 тысяч), в максимальной – 544 275 грн, то есть $19,4 тысячи. В России аналогичные комплектации продают за 12,9 и 16,8 тысячи долларов. То есть максимальная комплектация стоит столько же, как минимальная – в Украине.

Напомним, что импорт готовых автомобилей из России в Украину запрещен.