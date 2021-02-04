Автомобіль показали у виконанні Cross.

Російський "АвтоВАЗ" розпочав виробництво першої партії універсала Lada Largus Cross.

Сімейство Largus отримало досить багато змін – тепер автомібіль став менше схожий на свій прообраз – румунську Dacia Logan MCV першого покоління, яку в Європі вже давно зняли з виробничої лінійки. Lada отримала нові передні сидіння, кермо, панель приладів з оранжевим підсвічуванням, мультимедійну систему.

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На фото, яке показали в мережі, також покращена обивка салону, а у версії Lada Largus Cross – збільшений кліренс і встановлені пластикові накладки кузова.

Так виглядала попередня версія Lada Largus Cross

Виходячи з заборони імпорту російських автомобілів в Україну, до наших споживачів модель потрапить після великовузлового складання на Запорізькому автозаводі. Таким чином там складають інші Lada та ряд моделей Kia Renault з російських автозаводів.

Нагадаємо, що нещодавно ЗАЗ почав складати російські Kia.