Новий Mercedes-Benz S-Class має серйозні проблеми з рульовим керуванням. 1 400 нових S-Class вже потрапили під відзивну кампанію.

Mercedes-Benz S-Class W223 встав на конвеєр надсучасного заводу в німецькому місті Зіндельфінген у вересні 2020 року. Минуло всього чотири місяці, як у флагманської моделі виявили деталь неналежної якості.

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За інформацією Business Insider, Mercedes-Benz відкликає 1 400 нових S-Class. Причина - на седани встановили кермові тяги, не призначені для даної моделі. Їх кріплення не розраховані на навантаження які виникають в S-Class, що може привести до проблем з управлінням і навіть розриву з'єднань. Виробник вже розіслав листи власникам із закликом негайно відвідати фірмові СТО для безкоштовного ремонту.

Як пояснили в Mercedes-Benz, зазначений елемент поставляється на автоскладальний завод в готовому вигляді і монтується на автомобіль в зборі. Через це машини пройшли контроль якості і потрапили до клієнтів, а проблема виявилася, тільки коли про неї повідомив постачальник.

Mercedes-Benz S-Class W223 випускається на новому підприємстві Factory 56, яке обійшлося концерну Daimler AG в 730 млн євро. На лінії по виробництву флагманської моделі задіяно майже 1,5 тис. осіб, що працюють у дві зміни.