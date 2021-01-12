Ще з першого покоління Sonderklasse, розкішний седан славиться чудовим комфортом та вражаючим інноваціям. Як виявляється, Mercedes-Benz також має спосіб змусити свої не-AMG моделі їздити не лише плавно, а й дуже швидко.

435-сильний повнопривідний седан з трилітровим мотором за паспортом прискорюється з місця до 100 км/год за 5,1 секунди. Це швидше, ніж більшість гарячих хетчбеків. Але під час незалежних тестів від YouTube-каналу AutoTopNL S 500 показав навіть кращий результат.

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Зовсім новий S-Клас у кузові W223 виїхав на тести у дощову погоду, але навіть мокрий асфальт не завадив йому показати свою вправність. Для розгону з місця до 100 км/год німецькому седану знадобилось лише 5,08 секунди. Старому C123 подібне й не снилось.

Прискорення зі 100 до 150 км/год займає лише 5,03 секунди. Від 0 до 200 км/год автомобіль розганяється за 19,84 секунди, що є надзвичайно вражаючим показником для досить важкого авто. Відрізок у чверть милі (402 метри) седан проходить за 13,35 секунди. Максимальна швидкість S 500 4Matic електронно обмежена на 250 км/год.

Доступний в Україні за ціною від 3 217 954 гривень новий W223 доступний у 10 варіантах. Версія Mercedes-Benz S 500 4MATIC коштує від 3 945 857 гривень. Індекс “500” тепер означає шість циліндрів, розташованих в лінію, та 48-вольтову електричну допомогу під псевдонімом EQ Boost, що забезпечує додаткову потужність (21 к.с.) та крутний моменту (250 Нм) для короткочасного поліпшення паливної ефективності або прискорення.

AMG-версію для сьомого покоління S-класу виробник поки не представив, однак відомо, що спортивне виконання седана отримає гібридну силову установку потужністю 800 кінських сил.