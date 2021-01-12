Еще с первого поколения Sonderklasse роскошный седан славится великолепным комфортом и впечатляющими инновациями. Как оказалось, Mercedes-Benz также имеет способ заставить свои не-AMG модели ездить не только плавно, но и очень быстро.

435-сильный полноприводный седан с трехлитровым мотором по паспорту ускоряется с места до 100 км/ч за 5,1 секунды. Это быстрее, чем большинство горячих хэтчбеков. Но во время независимых тестов от YouTube-канала AutoTopNL S 500 показал даже лучший результат.

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Совершенно новый S-класс в кузове W223 выехал на тесты в дождливую погоду, но даже мокрый асфальт не помешал ему показать свое искусство. Для разгона с места до 100 км/ч немецкому седану понадобилось всего 5,08 секунды. Старому C123 подобное и не снилось.

Ускорение с 100 до 150 км/ч занимает всего 5,03 секунды. От 0 до 200 км/ч автомобиль разгоняется за 19,84 секунды, что является чрезвычайно впечатляющим показателем для достаточно тяжелого авто. Отрезок в четверть мили (402 метра) седан проходит за 13,35 секунды. Максимальная скорость S 500 4Matic электронно ограничена на 250 км/ч.

Доступный в Украине по цене от 3 217 954 гривен новый W223 в 10 вариантах. Версия Mercedes-Benz S 500 4MATIC стоит от 3 945 857 гривен. Индекс "500" теперь означает шесть цилиндров, расположенных в линию, и 48-вольтовую электрическую помощь под псевдонимом EQ Boost, которая обеспечивает дополнительную мощность (21 л.с.) и крутящий момент (250 Нм) для кратковременного улучшения топливной эффективности или ускорения.

AMG-версию для седьмого поколения S-класса производитель пока не представил, однако известно, что спортивное исполнение седана получит гибридную силовую установку мощностью 800 лошадиных сил.