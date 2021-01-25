Новый Mercedes-Benz S-Class имеет серьезные проблемы с рулевым управлением. 1 400 новых S-Class уже попали под отзывную кампанию.

Mercedes-Benz S-Class W223 встал на конвейер сверхсовременного завода в немецком городе Зиндельфинген в сентябре 2020 года. Прошло всего четыре месяца, как во флагманской модели обнаружили деталь ненадлежащего качества.

Читайте также: Mercedes-Benz S 500 4Matic 2021 года разогнали до максимума и проверили ускорения

По информации Business Insider, Mercedes-Benz отзывает 1 400 новых S-Class. Причина – на седаны установили рулевые тяги, не предназначенные для данной модели. Их крепления не рассчитаны на нагрузки которые возникают в S-Class, что может привести к проблемам с управлением и даже разрыву соединений. Производитель уже разослал письма владельцам с призывом немедленно посетить фирменные СТО для бесплатного ремонта.

Как объяснили в Mercedes-Benz, указанный элемент поставляется на автосборочный завод в готовом виде и монтируется на автомобиль в сборе. Из-за этого машины прошли контроль качества и попали к клиентам, а проблема обнаружилась, только когда о ней сообщил поставщик.

Mercedes-Benz S-Class W223 выпускается на новом предприятии Factory 56, которое обошлось концерну Daimler AG в 730 млн евро. На линии по производству флагманской модели задействовано почти 1,5 тыс. человек, работающих в две смены.