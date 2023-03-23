Кросовер Porsche Cayenne EV четвертого покоління вироблятиметься у Братиславі.

Наступного місяця Porsche повністю оновить нинішній Cayenne. Водночас, люксовий бренд готується до неминучого електричного майбутнього, вирішуючи, де він вироблятиме модель четвертого покоління з нульовим рівнем викидів.

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В оголошенні, зробленому сьогодні, Volkswagen Group повідомляє, що електромобіль збиратиметься у Братиславі (Словаччина) разом із традиційною версією кросовера.

Оскільки практично всі автовиробники поступово переходять від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до електромобілів, дуже важливо приймати важливі рішення щодо логістики. Завод у Братиславі є домом для багатьох моделей VAG, побудованих на платформі MLB Evo, оскільки крім Cayenne та Cayenne Coupe там також виробляється Touareg разом з Audi Q7 та Q8 .

Porsche не уточнює, коли Cayenne EV надійде у виробництво, повідомивши тільки, що позашляховик без ДВС з'явиться після Macan EV (2024 р.) та 718 EV (2025 р.). Він обов'язково надійде у продаж до 2030 року - на той час компанія планує, що понад 80 відсотків продажів припадатиме на чисто електричні автомобілі.

Також неясно, чи будуть версії Cayenne наступного покоління із ДВС. Швидше за все Porsche прийме ту ж стратегію, яку планує реалізувати для меншого Macan. Компактний кросовер буде продаватися виключно як електромобіль у наступному поколінні, але поточна модель буде доступна ще кілька років із двигунами внутрішнього згоряння. Вони мирно співіснуватимуть деякий час, поки бензиновий Macan не буде відправлений на пенсію.

Оскільки нинішній Cayenne має пройти фейсліфтинг наступного місяця, це означає, що Porsche має намір продавати позашляховик протягом як мінімум 3-4 років.

В той час, як 718 Boxster/Cayman, Macan та Cayenne стають електромобілями, щоб приєднатися до Taycan та майбутнього більшого позашляховика, 911 не буде випускатися без ДВС найближчим часом.

Компанія Porsche неодноразово заявляла, що електричну версію її культового спортивного автомобіля не буде знято з конвеєра до 2030 року. Тим часом з'явиться гібридний 911 і в повідомленнях говориться, що частково електрифікований GT2 RS повинен з'явитися в 2026 році з потужністю понад 700 кінських сил.