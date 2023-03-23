Кроссовер Porsche Cayenne EV четвертого поколения будет производиться в Братиславе.

В следующем месяце Porsche полностью обновит нынешний Cayenne. В то же время люксовый бренд готовится к неизбежному электрическому будущему, решая, где он будет производить модель четвертого поколения с нулевым уровнем выбросов.

Читайте также: Как будет выглядеть новый Porsche Cayenne Coupe: шпионские фото

В объявлении, сделанном сегодня, Volkswagen Group сообщает, что электромобиль будет собираться в Братиславе (Словакия) вместе с традиционной версией кроссовера.

Поскольку практически все автопроизводители постепенно переходят от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям, очень важно принимать важные решения по логистике. Завод в Братиславе является домом для многих моделей VAG, построенных на платформе MLB Evo, поскольку кроме Cayenne и Cayenne Coupe там также производится Touareg вместе с Audi Q7 и Q8.

Porsche не уточняет, когда Cayenne EV поступит в производство, сообщив только, что внедорожник без ДВС появится после Macan EV (2024 г.) и 718 EV (2025 г.). Он обязательно поступит в продажу к 2030 году - к тому времени компания планирует, что более 80 процентов продаж будут приходиться на чисто электрические автомобили.

Также неясно, будут ли версии Cayenne следующего поколения из ДВС. Скорее всего, Porsche примет ту же стратегию, которую планирует реализовать для меньшего Macan. Компактный кроссовер будет продаваться исключительно в качестве электромобиля в следующем поколении, но текущая модель будет доступна еще несколько лет с двигателями внутреннего сгорания. Они будут мирно сосуществовать некоторое время, пока бензиновый Macan не будет отправлен на пенсию.

Поскольку нынешний Cayenne должен пройти фейслифтинг в следующем месяце, значит Porsche намерена продавать внедорожник в течение как минимум 3-4 лет.

В то время как 718 Boxster/Cayman, Macan и Cayenne становятся электромобилями, чтобы присоединиться к Taycan и будущему большему внедорожнику, 911 не будет выпускаться без ДВС в ближайшее время.

Компания Porsche неоднократно заявляла, что электрическая версия ее культового спортивного автомобиля не будет снята с конвейера до 2030 года. Тем временем появится гибридный 911 и в сообщениях говорится, что частично электрифицированный GT2 RS должен появиться в 2026 году с мощностью более 700 лошадиных сил.