Мова йде про 645 000 машин.

Президент США Джо Байден підписав указ, названий Made in America (“зроблено в Америці”), у якому йдеться про те, що федеральна влада повинна закуповувати більше американських товарів і, зокрема, автомобілів для урядового автопарку.

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Раніше державні агентства могли закуповувати автомобілі з часткою локалізації не менше 50 відсотків, однак ця вимога буде посилена. Байден розраховує, що його ініціатива дозволить створити понад мільйон робочих місць в автомобільному секторі і зробить США світовим лідером з виробництва електромобілів і комплектуючих для них.

Автопарк федерального уряду, станом на 2019 рік, налічував 645 тисяч автомобілів, в тому числі 245 тисяч цивільних, 173 тисячі військових і 225 тисячі поштових машин. Щорічні витрати на закупівлі оцінюються в 600 мільярдів доларів.

Байден не назвав конкретних автовиробників і моделі електрокарів, які можуть увійти в урядовий автопарк. Однак можна припустити, що серед них будуть усі американські бренди – Tesla, Rivian, Lordstown, Ford та марки General Motors.