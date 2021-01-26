Речь идет о 645 000 машин.

Президент США Джо Байден подписал указ, названный Made in America (”Сделано в Америке"), в котором говорится о том, что федеральные власти должны закупать больше американских товаров и, в частности, автомобилей для правительственного автопарка.

Узнайте также: Американское правительство разрешило производство и продажу реплик автомобилей

Ранее государственные агентства могли закупать автомобили с долей локализации не менее 50 процентов, однако данное требование будет усилено. Байден рассчитывает, что его инициатива позволит создать свыше миллиона рабочих мест в автомобильном секторе и сделает США мировым лидером по производству электромобилей и комплектующих для них.

Автопарк федерального правительства, по состоянию на 2019 год, насчитывал 645 тысяч автомобилей, в том числе 245 тысяч гражданских, 173 тысячи военных и 225 тысяч почтовых машин. Ежегодные расходы на закупки оцениваются в 600 миллиардов долларов.

Байден не назвал конкретных автопроизводителей и модели электрокаров, которые могут войти в правительственный автопарк. Однако можно предположить, что среди них будут все американские бренды – Tesla, Rivian, Lordstown, Ford и марки General Motors.