Розкриття новинки призначене на 1 березня.

Ford готує зміну покоління для позашляховика Everest, збудованого на базі пікапа Ranger. Ця модель продається в Австралії, на Філіппінах, в Таїланді, Індії та інших країнах регіону.

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Everest третього покоління модернізують за тією ж схемою, що і Ranger, на базі якого він побудований. Від пікапа позашляховику дістануться рама, передня частина кузову, шасі з нерозрізним заднім мостом та лінійка моторів. Найзначніша зміна – пружинна підвіска ззаду, замість ресор.

На тизерному відео Everest демонструє переважно свої ходові вогні, контури, віконну лінію та наявність або відсутність люку на даху. Але на передніх крилах також можна помітити шильди, які вказують на 3-літровий турбодизельний V6 під капотом. Крім цього анонсованого мотора, в лінійці будуть Everest із 2,3-літровим бензиновим EcoBoost та 2-літровим турбодизелем. Очікується і поява плагін-гібридної версії.