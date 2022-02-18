Раскрытие новинки назначено на 1 марта.

Ford готовит смену поколения для внедорожника Everest, построенного на базе пикапа Ranger. Эта модель продается в Австралии, на Филиппинах, в Таиланде, Индии и других странах региона.

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Everest третьего поколения модернизируют по той же схеме, что и Ranger, на базе которого он построен. От пикапа внедорожнику достанутся рама, передняя часть кузова, шасси с неразрезным задним мостом и линейка моторов. Самое значительное изменение – пружинная подвеска сзади вместо рессор.

На тизерном видео Everest демонстрирует в основном свои ходовые огни, контуры, оконную линию и наличие или отсутствие люка на крыше. Но на передних крыльях также можно заметить шильды, указывающие на 3-литровый турбодизельный V6 под капотом. Кроме этого анонсированного мотора, в линейке будут Everest с 2,3-литровым бензиновым EcoBoost и 2-литровым турбодизелем. Ожидается и появление плагин-гибридной версии.