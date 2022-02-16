Звучит он так же эффектно, как и выглядит.

Суперкар, названный в честь пятикратного чемпиона Формулы 1 из Аргентины Хуана Мануэля Фанхио, впервые вышел из тени в прошлом году, но на этот раз автомобиль можно увидеть в деле. Показать ему есть что.

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По информации издания Motorsport.com, суперкар Veloqx Fangio создан британским стартапом во главе с основателем Сэмом Ли. Целью компании является разработка трекового автомобиля с двигателем Ferrari V12, на котором планируется выйти на гонки в 2025 году. Силовой агрегат модифицируется для работы на разнообразном топливе, включая биотопливо. Кроме того, планируется и выпуск дорожного суперкара.

Начальное испытание состоялось в прошлом году на международной трассе в Бахрейне, а теперь его сняли в Абу-Даби на островной трассе Яс-Марина. Veloqx Fangio на сликовых шинах спецификации LMP2 имеет потрясающий вид и звучит фантастически. Его кузов создан на основе цифровой модели, аэродинамика которой выстраивалась в течение трех лет, причем с применением принципов гидродинамики.

Его гигантский передний сплиттер выглядит так, будто он легко может работать как отвал для чистки снега, а задний диффузор напоминает аэратор трактора. Судя по интерьеру, Veloqx Fangio имеет гораздо больше из Ferrari, чем мотор, поскольку салон суперкара выглядит довольно похожим на F12tdf.