Итальянский автопроизводитель представил третью модель особой серии Tailor Made – 812 Competizione Verde Volterra.

Verde Volterra – это красочный цвет, который “черпает вдохновение в пробеге Ferrari Cavalcade 2013 года в Тоскане, напоминает насыщенную зелень и земляные тона сельской местности”, сообщает Ferrari.

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Чаще всего с брендом Ferrari ассоциируется насыщенный ярко-красный цвет, но дизайнеры марки экспериментируют с особой палитрой. Многоцветная краска Verde Volterra представляет собой не один оттенок, а несколько градиентов от темно-жженого оранжевого до насыщенного зеленого, в зависимости от освещения и угла обзора. В местах, где смешиваются оранжевые и зеленые тона, у автомобиля золотистый оттенок. Хотя это только рендеры, от производителя, выглядит автомобиль в таком цвете потрясающе.

Фото: Verde Volterra - "зеленое золото" из особой палитры Ferrari / Ferrari

Ferrari показала, как этот цвет выглядит на 812 Competizione coupe, однако его также смогут заказать покупаьели открытой версии суперкара – 812 Competizione Aperta, заказчики SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB.

Ferrari отмечает, что в серии особых цветов будет пять. "Верде Вольтерра" – третий из них. Ранее компания показала Rosso Taormina на SF90 Stradale – глубокий красный цвет, близкий к бордовому, а также Blu Capri – темную морскую бирюзу.