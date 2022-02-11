Італійський автовиробник представив третю модель особливої серії Tailor Made – 812 Competizione Verde Volterra.

Verde Volterra – це барвистий колір, який “черпає натхнення у пробігу Ferrari Cavalcade 2013 року в Тоскані, нагадує насичену зелень і земляні тони сільської місцевості”, повідомляє Ferrari.

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Найчастіше із брендом Ferrari асоціюється насичений яскраво-червоний колір, однак дизайнери марки експериментують з особливою палітрою. Багатоколірна фарба Verde Volterra являє собою не один відтінок, а кілька градієнтів від темно-паленого помаранчевого до насиченого зеленого, залежно від освітлення і кута огляду. У місцях, де змішуються помаранчеві та зелені тони, автомобіль має золотистий відтінок. Хоча це лише рендери, від виробника, виглядає автомобіль у такому кольорі приголомшливо.

Фото: Verde Volterra – “зелене золото” з особливої палітри Ferrari / Ferrari

Ferrari показала, як цей колір виглядає на 812 Competizione coupe, однак його також зможуть замовити покупці відкритої версії цього суперкара – 812 Competizione Aperta, замовники SF90 Stradale, SF90 Spider і 296 GTB.

Ferrari зазначає, що в серії особливих кольорів буде п’ять. “Верде Вольтерра” – третій із них. Раніше компанія показала Rosso Taormina на SF90 Stradale – глибокий червоний колір, близький до бордового, а також Blu Capri – темну морську бірюзу.