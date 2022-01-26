Автомобіль використовує 2,5-літровий п'ятициліндровий двигун з турбонаддувом від Audi RS3, радикально модифікований.

Австрійський виробник мотоциклів вже довгий час вправляється у чотириколісних суперкарах. KTM X-Bow GT2 – найновіший болід марки для перегонів, який у 2020 році був дефорсований для більш цивільних любителів трекової їзди та представлений як X-Bow GTX. На черзі версія, яка зможе їздити дорогами загального користування, повідомляє британське видання Autocar.

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Як повідомляється, дорожня версія KTM X-Bow GTX/GT2 буде пропонуватися в обмеженій кількості. Модель буде заснована на тому ж монококовому шасі з вуглецевого волокна, яке використовувалося в усіх попередніх варіантах X-Bow, та важить всього 80 кг. Через додаткове обладнання, необхідне для використання на громадських дорогах, X-Bow буде важити трохи більше, ніж 1048 кг боліда GT2, однак все одно буде досить легким.

2,5-літровий п'ятициліндровий двигун з турбонаддувом походить від Audi RS3, отримав значні модифікації, щоб виробляти ще більше потужності. Продуктивність агрегата зросла до 523 к.с. у GTX і до 600 к.с. у гоночного GT2. Якою буде потужність дорожньої версії поки не відомо.

Фото: KTM X-Bow GTX / KTM

Як і в його попередників, потужність буде передаватися на задні колеса через семишвидкісну секвентальну коробку передач через диференціал обмеженого ковзання.

З 2008 року KTM випустила понад 1300 одиниць X-Bow (включаючи версії X-Bow R, X-Bow GT, X-Bow GT4 тощо). Австрійська компанія продовжить випускати максимум 100 автомобілів на рік, зберігаючи свою ексклюзивність. Список конкурентів нового X-Bow включає такі машини, як Radical Rapture, Dallara Stradale, BAC Mono і Caterham 620R. Інформації про ціни на майбутній суперкар KTM поки немає, однак відомо, що GTX коштує від 230 000 євро.