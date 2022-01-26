Автомобиль использует 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом Audi RS3, радикально модифицированный.

Австрийский производитель мотоциклов уже долгое время упражняется в четырехколесных суперкарах. KTM X-Bow GT2 – новейший болид марки для гонки, который в 2020 году был дефорсирован для гражданских любителей трековой езды и представлен как X-Bow GTX. На очереди версия, которая сможет ездить по дорогам общего пользования, сообщает британское издание Autocar.

Также интересно: Дебютировал Porsche Vision Gran Turismo – виртуальный гоночный автомобиль, доступный каждому

Как сообщается, дорожная версия KTM X-Bow GTX/GT2 будет предлагаться в ограниченном количестве. Модель будет основана на том же монококовом шасси из углеродного волокна, которое использовалось во всех предыдущих вариантах X-Bow, и весит всего 80 кг. Из-за дополнительного оборудования, необходимого для использования на общественных дорогах, X-Bow будет весить чуть больше, чем 1048 кг болида GT2, однако все равно будет достаточно легким.

2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом – от Audi RS3, получил значительные модификации, чтобы производить еще больше мощности. Производительность агрегата возросла до 523 л. с. у GTX и до 600 л.с. у гоночного GT2. Какова будет мощность дорожной версии, пока не известно.

Фото: KTM X-Bow GTX / KTM

Как и у его предшественников, мощность будет передаваться на задние колеса через семискоростную секвентальную коробку передач через дифференциал ограниченного скольжения.

С 2008 года KTM выпустила более 1300 единиц X-Bow (включая версии X-Bow R, X-Bow GT, X-Bow GT4 и т.п.). Австрийская компания продолжит выпускать максимум 100 автомобилей в год, сохраняя свою эксклюзивность. Список конкурентов нового X-Bow включает такие машины, как Radical Rapture, Dallara Stradale, BAC Mono и Caterham 620R. Информации о цене на будущий суперкар KTM пока нет, однако известно, что GTX стоит от 230 000 евро.