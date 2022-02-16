Звучить він так само ефектно, як і виглядає.

Суперкар, названий на честь п’ятиразового чемпіона Формула 1 із Аргентини Хуана Мануеля Фанхіо, вперше вийшов з тіні минулого року, але цього разу автомобіль можна побачити в ділі. Показати йому є що.

Дивіться також: Ferrari показала суперкар у кольорі "зелене золото": фото

За інформацією видання Motorsport.com, суперкар Veloqx Fangio створений британським стартапом на чолі з засновником Семом Лі. Метою компанії є розробка трекового автомобіля з двигуном Ferrari V12, на якому планується вийти на перегони у 2025 році. Силовий агрегат модифікується для роботи на різноманітному паливі, включаючи біопаливо. Крім того, планується й випуск дорожнього суперкара.

Початкове випробування відбулося минулого року на міжнародній трасі в Бахрейні, а тепер його зняли в Абу-Дабі на острівній трасі Яс-Маріна. Veloqx Fangio на слікових шинах специфікації LMP2 має приголомшливий вигляд і звучить фантастично. Його кузов створений на основі цифрової моделі, аеродинаміка якої вибудовувалась впродовж трьох років, причому із застосуванням принципів гідродинаміки.

Його гігантський передній спліттер виглядає так, ніби він легко може працювати як відвал для чистки снігу, а задній дифузор нагадує аератор трактора. Судячи з інтер’єру, Veloqx Fangio має значно більше з Ferrari, ніж мотор, оскільки салон суперкара виглядає досить схожим на F12tdf.