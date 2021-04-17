Позашляховик наступного покоління повністю закамуфльований, однак має традиційну форму.

Нинішнє, четверте покоління престижного позашляховика Range Rover випускається без особливих змін вже 9 років – з 2012-го. Тож прийшов час замінити генерацію автомобіля. Машина вже проходить фінальні випробування, адже її помітили на німецьких дорогах та тестовій трасі у Нюрбургрінгу. Там випробовують вже передсерійні екзмепляри, так що новинку незабаром презентують публіці.

Випробування Range Rover у Нюрбургрінгу: відео

Вже зараз про новий Range Rover відомо, що його побудують на модульній платформі MLA (Modular Longitudinal Architecture) з поздовжнім розташуванням двигуна. За попередніми даними, позашляховик буде легшим за попередника, що позитивно позначиться на динаміці й економічності.

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Флагман Land Rover стане найбільш технічно просунутим за всю півстолітню історію моделі. Очікується, що Range Rover дебютує з гібридними установками, а пізніше в продаж надійде повністю електрична версія з батареєю ємністю 100 кіловат-годин і запасом ходу до 480 кілометрів. Крім того, зі зміною покоління позашляховик ще більше додасть в розкоші, щоб скласти конкуренцію Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.