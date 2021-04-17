Позашляховик наступного покоління повністю закамуфльований, однак має традиційну форму.

Нынешнее, четвертое поколение престижного внедорожника Range Rover выпускается без особых изменений уже 9 лет – с 2012-го. Поэтому пришло время заменить генерацию автомобиля. Машина уже проходит финальные испытания, ведь ее заметили на немецких дорогах и тестовой трассе в Нюрбургринге. Там испытывают уже предсерийные экзмепляры, так что новинку вскоре презентуют публике.

Испытания Range Rover в Нюрбургринге: видео

Уже сейчас о новом Range Rover известно, что его построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture) с продольным расположением двигателя. По предварительным данным, внедорожник будет легче предшественника, что положительно скажется на динамике и экономичности.

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Флагман Land Rover станет самым технически продвинутым за всю полувековую историю модели. Ожидается, что Range Rover дебютирует с гибридными установками, а позже в продажу поступит полностью электрическая версия с батареей емкостью 100 киловатт-часов и запасом хода до 480 километров. Кроме того, с изменением поколения внедорожник еще больше добавит в роскоши, чтобы составить конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.