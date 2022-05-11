Появу нового покоління Range Rover Sport британський виробник відсвяткував видовищним рекордним заїздом.

Новий Range Rover Sport 2022 драматично завершив перший у світі підйом на наводнену плотину в Ісландії, презентувавши усі можливості динаміки та прохідності. Під час екстремального підйому позашляховик протистояв наростаючому потоку води, що стікав з плотини Карахнюкар. Швидкість потоку — 750 тонн на хвилину. Втрата зчеплення з поверхнею загрожувала б падінням вниз у долину, з 90-метрового майданчика біля основи водозливу.

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Успішний підйом на водозливний бар’єр вперше показали під час ексклюзивної події із запуску продукту в Центрі створення інноваційних продуктів Jaguar Land Rover в Гейдоні, Велика Британія. Джессіка Гокінс, офіційний каскадер зі стрічки бондіани, сиділа за кермом нового Range Rover Sport під час підйому – і він демонстрував міцний характер, ідеальне зчеплення з покриттям, продуктивність та впевненість. Попередні перемоги позашляховика — це рекордне сходження на вершину Пайкс Пік (гора в Колорадо), вперше зафіксований перетин пустелі Руб-ель-Халі на Аравійському півострові та перший підйом через 999 сходинок до Небесних воріт у Китаї в 2018 році.

За словами Ніка Коллінза, виконавчого директора автомобільних програм Jaguar Land Rover, інноваційна архітектура Land Rover MLA-Flex та новітні системи шасі забезпечують найвищий рівень динаміки. Система інтегрованого керування шасі — це повний спектр інновацій, що координують усе: від новітньої системи динамічної пневмопідвіски, обладнаної пневматичними пружинами зі змінним об’ємом, і аж до електронної системи активного керування креном Dynamic Response Pro.

Підйом на перепону водозливу став останньою перешкодою на шляху від дна долини до вершини плотини. Позашляховик проїхав затопленим руслом річки, крутому підйому та кам’яній стіні плотини під кутом 40 градусів. А на 294-метровій ділянці водозливу вода шалено спускалася донизу по 90-метровому перепаду – так остаточно випробували зчеплення та керування новим Range Rover Sport. А також довели, що за кермом водій почувається надзвичайно впевнено.

Новий Range Rover Sport розроблений на інноваційній гнучкій модульній платформі поздовжньої архітектури Land Rover MLA-Flex. Вона забезпечує ідеальну основу для його потужної динаміки та незрівнянної витонченості. А лінійка потужних і ефективних силових агрегатів — це два 6-циліндрових плагін-гібриди: запас ходу до 113 км лише на електротязі, а викиди вуглецю — лише 18 г/км.

Новий двигун — 530-сильний V8 Twin Turbo — забезпечує результати, неначе у спорткарі: прискорення 0-100 км/год лише за 4,5 секунди, з режимом динамічного старту. Можна обрати двигун для власних потреб, серед м’яких гібридних бензинових і дизельних Ingenium. А повністю електричний двигун буде доступний у 2024 році — оскільки Land Rover продовжує свій шлях електрифікації.

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Зухвалий дизайн сучасності

Драматичні пропорції підкреслюють емоційний дизайн Range Rover Sport: це жорстке покриття, динамічна позиція та миттєво впізнаваний профіль.

Сучасний підхід до дизайну нового Range Rover Sport — це й абсолютно новий інтер’єр. Завдяки новій інтерпретації командирської посадки водія, притаманній Range Rover, простір усередині змінився, ще більше нагадуючи кабіну пілота літака. Найновіші технології комфорту та допомоги водію поєднуються, щоб кожна подорож ставала незабутньою пригодою.



Приємні враження від керування також залежать від вдосконалених технологій, розроблених на гнучкій архітектурі кузова MLA зі змішаних металів. Технології керуються інтегрованою системою керування шасі Land Rover, що забезпечує інстинктивні реакції та маневреність.

Новий пакет керування Stormer Handling Pack орієнтований на ідеальне поєднання технологій шасі для найбільш динамічного та маневреного керування. У його складі також система контролю крену Dynamic Response Pro, система рульового керування всіма колесами, електронний активний диференціал із вектором крутного моменту за допомогою гальмування, а також налаштовувані програми.

Dynamic Response Pro — це 48-вольтна електронна активна система керування креном, здатна розподіляти до 1400 Нм крутного моменту на кожну вісь. Це додатково надає впевненості водію зокрема і в поворотах, разом з новим рівнем контролю над кузовом. А повне керування посилює маневреність на низьких швидкостях, додаючи чудової стабільності на високих.

Динамічна пневматична підвіска Dynamic Air Suspension вперше оснащена пневматичними пружинами зі змінним об’ємом. Вона встановлюється на кожен новий Range Rover Sport. Інтелектуальна система покращує пропускну здатність підвіски, змінюючи тиск у подушках безпеки. Це гарантує традиційний комфорт Range Rover, а додаткова більш динамічна керованість підкреслює характер нового Range Rover Sport. Щоб оптимізувати реакції, автомобіль відстежує дорогу попереду за допомогою навігаційних даних eHorizon, щоб запобігти неочікуваним поворотам.

Розвиток технологій

Удосконалена система очищення повітря у салоні Cabin Air Purification Pro створює й підтримує оптимальне середовище в авто для гарного самопочуття. Також доступний вибір потужних опцій аудіосистеми Meridian. Аудіосистема Meridian Signature Sound System є найдосконалішою аудіосистемою, яка коли-небудь встановлювалася у Range Rover Sport. До 29 динаміків у системі – це також і 4 динаміки в підголівниках, щоб створити персональні звукові зони для чотирьох основних пасажирів салону. Система активного шумопоглинання нового покоління Active Noise Cancellation2 відіграє власну роль, зменшуючи кількість зовнішніх звуків ззовні, для максимального комфорту у салоні.

Потужна архітектура Land Rover — Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) — це екосистема постійно підключених технологій, включаючи програмне забезпечення, що оновлюється онлайн (SOTA). Розумна технологія забезпечує дистанційне оновлення для 63 електронних модулів, гарантуючи новому Range Rover Sport роль апологету сучасних технологій та послуг. І це — протягом усього терміну експлуатації.

Відзначена нагородами інформаційно-розважальна система Pivi Pro оснащена високороздільним плаваючим 13,1-дюймовим сенсорним екраном, розташованим у центрі сучасної панелі приладів. Керуючи усім — від навігації, медіа і до налаштувань автомобіля — він вивчає звички користувача та персоналізує роботу у салоні. Так він стає по-справжньому інтуїтивно зрозумілим особистим помічником.

Найбільш розкішний та динамічний

Третє покоління розкішного позашляховика Land Rover — новий Range Rover Sport — це найдинамічніша версія розкішного позашляховика бренду. До того ж, вона найкомпетентніша на бездоріжжі: використовує найновіший інтелектуальний повний привід (iAWD) та інтегрує останні технології Land Rover для будь-яких умов бездоріжжя. Так забезпечуються найдинамічніші можливості авто.

Адаптивний круїз-контроль для бездоріжжя дебютує у новому Range Rover Sport і допомагає водіям орієнтуватися на складній місцевості, підтримуючи стабільний рух відповідно до умов ґрунту. Власники можуть обрати одне з чотирьох налаштувань комфорту, а система інтелектуально регулює швидкість, дозволяючи зосередитися на керуванні авто.

Разом з новим Range Rover, новий Range Rover Sport буде вироблятися виключно на заводі Solihull Manufacturing у Великій Британії – історичній будівлі виробництва Range Rover. В Україні нова модель розкішного динамічного позашляховика вже доступна для замовлення в офіційних дилерських центрах Jaguar Land Rover, вартість буде повідомлена пізніше.