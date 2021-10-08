Зростання цін на автомобільне пальне, у тому числі газ для авто, продовжується. Передумов для зниження прайсів поки не видно.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 7 жовтня досягла рекордних 18,02 грн/л (+15 коп./л до 6 жовтня). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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При цьому ціна на ресурс у мережах дорогих АЗС побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG – 18,68 грн/л (+20 коп./л).

Крім того, мережа "Авантаж 7", що працює в економ-сегменті, підняла ціну на автогаз на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Паралель", BVS, "Катрал", Motto та ін. підвищили ціни в межах 5-50 коп./л.

Як повідомлялося, на тлі зростання світових цін з початку липня скраплений газ в Україні істотно здорожчав. Так, з 1 липня по 7 жовтня середня вартість у гурті зросла на 3,8 грн/л, в роздробі – на 2,65 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 6 по 7 жовтня, грн/л: