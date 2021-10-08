Рост цен на автомобильное топливо, в том числе газ для авто, продолжается. Предпосылок для снижения прайсов пока не видно.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС 7 октября достигла рекордных 18,02 грн/л (+15 коп./ л до 6 октября). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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При этом цена на ресурс в сетях дорогих АЗС побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,99 грн / л (+50 коп./л), WOG – 18,68 грн / л (+20 коп./ л).

Кроме того, сеть "Авантаж 7", работающая в эконом-сегменте, подняла цену на автогаз на 50 коп./ л, до 17,77 грн / л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", BVS, "Катрал", Motto и др. повысили цены в пределах 5-50 коп./ л.

Как сообщалось, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 7 октября средняя стоимость в группе выросла на 3,8 грн/л, в рознице – на 2,65 грн/л.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 6 по 7 октября, грн / л: