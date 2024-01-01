Новий Subaru Forester виготовлятимуть у США

Збирати модель шостого покоління будуть в Індіані на заводі в Лафайєтті. Виробничі потужності не викличуть занепокоєння, оскільки виробництво седана Legacy припиняється після 2025 модельного року.

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Subaru також має намір виробляти гібридну версію Forester на тому самому заводі з 2026 року. Окрім того Subaru продовжить виробляти Forester всередині країни на заводі в Ота, розташованому в префектурі Гунма в Японії.

Електрифікований варіант матиме гібридне ноу-хау Toyota, але заявлено, що це буде «особливий HEV [гібридно-електричний автомобіль] Subaru з горизонтально-оппозитним двигуном». Це буде перший гібридний Subaru з технологіями Toyota після того, як Crosstrek plug-in hybrid отримав обладнання від Prius Prime у 2019 році.

Subaru обіцяє, що цей «гібрид наступного покоління» також буде прийнятий на Crosstrek приблизно в той же час, тобто в 2026 році. Менший кросовер вже виготовляється на двох заводах у Сполучених Штатах і Японії.

Як повідомляє наш дочірній сайт InsideEVs, Subaru також планує випустити три електричні позашляховики за допомогою Toyota. Трійка електромобілів, про яку було оголошено в тому самому документі, підготовленому для інвесторів, приєднається до Solterra, який був побратимом bZ4X. Одну з нових моделей Toyota збиратиме в США. Інший збирається виробляти Subaru на своєму заводі Yajima в Японії.

Усі три електричні позашляховики надійдуть у продаж до кінця 2026 року. Пізніше до них приєднаються додаткові електромобілі, розроблені власною компанією Subaru та випущені до 2028 року.