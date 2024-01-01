Новый Subaru Forester будут производить в США

Собирать модель шестого поколения будут в Индиане на заводе в Лафайетти. Производственные мощности не вызовут беспокойства, поскольку производство седана Legacy прекращается после 2025 модельного года.

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Subaru также намерена производить гибридную версию Forester на том же заводе с 2026 года. Кроме того Subaru продолжит производить Forester внутри страны на заводе в Ота, расположенном в префектуре Гунма в Японии.

Электрифицированный вариант будет иметь гибридное ноу-хау Toyota, но заявлено, что это будет "особый HEV [гибридно-электрический автомобиль] Subaru с горизонтально-оппозитным двигателем". Это будет первый гибридный Subaru с технологиями Toyota после того, как Crosstrek plug-in hybrid получил оборудование от Prius Prime в 2019 году.

Subaru обещает, что этот "гибрид следующего поколения" также будет принят на Crosstrek примерно в то же время, то есть в 2026 году. Меньший кроссовер уже изготавливается на двух заводах в Соединенных Штатах и Японии.

Как сообщает наш дочерний сайт InsideEVs, Subaru также планирует выпустить три электрических внедорожника с помощью Toyota. Тройка электромобилей, о которой было объявлено в том самом документе, подготовленном для инвесторов, присоединится к Solterra, который был собратом bZ4X. Одну из новых моделей Toyota будет собирать в США. Другой собирается производить Subaru на своем заводе Yajima в Японии.

Все три электрических внедорожника поступят в продажу до конца 2026 года. Позже к ним присоединятся дополнительные электромобили, разработанные собственной компанией Subaru и выпущенные до 2028 года.