Німецький автовиробник цього разу показав не лише інтер’єр, але й оптику найменшого кросовера VW.

Автовиробник Volksawagen AG продовжує інтригувати на відео зображеннями нового компактного кросовера В-класу T-Cross. Минулого разу німці показали мультимедійну систему.

На новому відео – окрім сидінь, керма та оздоблення салону можна роздивитися і зовнішні деталі. І якщо передні фари досить традиційні та створені в стилі нових кросоверів Touareg Tiguan, то задні ліхтарі – зовсім нове рішення для марки.

Дивіться відео Volkswagen T-Cross:

Нагадаємо, що нещодавно розсекретили VW Golf 2020.