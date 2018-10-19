Нічого не втримати у таємниці, коли у всіх кругом є смартфон з камерою.

Новий Volkswagen Golf 8 покоління заявлений як модель 2020 року. Виробник тримає зовнішність новинки у таємниці до прем’єри, що очікується наступного року. Та шпигунські знімки, фактично, розкрили зовнішність популярного в усьому світі хетчбка.

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Тестові мули нового “Гольфа мк8” спливали у Мережу й раніше, однак камуфляж приховував і кузов, і, що важливіше – нову оптику. Обидві речі тепер можна добре роздивитись, незважаючи на маскувальну плівку. Автомобіль був помічений на території центру розробки та досліджень VW-Audi R&D Center в Пекіні.

Фото: шпигунські фото Volkswagen Golf 8 покоління / Аutocentre

Наступну генерацію Golf очікують серйозні зміни в зовнішності. Новинка не схожа на жоден з попередніх “Гольфів”. Добре помітний агресивний передній бампер зі складною пластикою та вузькі передні фари.

Ззаду видно інші цікаві зміни. Ліхтарі абсолютно нової складної форми та два патрубки вихлопної системи. Можливо, перед нами VW Golf GTI? На це в тому числі може натякати шильдик на фальшрадіаторной решітці.

Значних змін зазнав навіть профіль новинки – він став нижчим, а силует хетчбека витягнувся, як у шкодівських Fastback.

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