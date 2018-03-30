Один з найбільших гравців у цьому секторі вирішив відмовитись від дорожніх випробувань, після фатального ДТП Uber, ставши третьою компанією, що припинила тести після цього випадку.

NVIDIA згорнула випробування машин з автономними системами у зв'язку зі смертельним ДТП за участю безпілотника Uber

Американська компанія стала третьою великою фірмою після Uber і Toyota, яка повністю зупинила випробування всіх автомобілів з системами автоматичного управління. Причиною такого рішення стало летальне ДТП у Арізоні, що трапилось раніше цього місяця.

Відомий світовий виробник графічних процесорів і прискорювачів – компанія NVIDIA всіляко намагалися відсторонитися від смертельного інциденту з тестовим автомобілем Uber. Представники компанії стверджували, що безпілотний Volvo мав лише графічний процесор NVIDIA, а не штучний інтелект. Хоча компанія займається розробкою власного програмного забезпечення для штучного інтелекту і систем автоматичного керування. Компанія співпрацює у цій області з багатьма автовиробниками, включаючи Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo і Tesla. Саме тестування систем автоматичного пілотування у NVIDIA вирішили тимчасово зупинити.

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