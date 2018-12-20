Флагман Peugeot 508 – серйозний крок до підкорення нового для бренду сегменту купеподібних чотиридверних автомобілів D-класу. Крім дизайнерських рішень, як, наприклад, безрамкові вікна та i-Cockpit останнього покоління, новинка отримала і ряд технічних інновацій.

Новий Peugeot 508 втілює в собі дух інновацій французького бренду, при цьому наслідуючи стиль класичного купе Peugeot 504. Екстер'єр відзначився повністю світлодіодною оптикою, безрамковими дверима і купеподібним профілем автомобіля.

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Покращилися й аеродинамічні якості за рахунок зменшення висоти до 1,4 метра (на 6 см нижче за попередню модель) і ретельно відпрацьованого силуету. Хоч габарити автомобіля зменшилися (довжина теж скоротилася – з 4,83 до 4,76 метрів), за рахунок нового компонування корисний простір залишився на колишньому рівні, зате парковка і маневрування стануть легшими – актуально для мегаполісів. Місткість багажника склала 487 л, чого більш ніж достатньо для активного міського жителя.

Салон оснащений вдосконаленою передньою консоллю i-Cockpit з повністю цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,3 дюйма. Зображення виводиться на новий 10-дюймовий сенсорний дисплей формату 8:3. За акустичний комфорт відповідає аудіосистема Focal.

Флагман отримав безліч сучасних систем активної безпеки: вже знайомі шанувальникам марки активний круїз-контроль Stop&Go, систему екстреного гальмування разом з попередженням про небезпеку зіткнення, асистент утримання автомобіля на смузі руху, моніторинг сліпих зон, систему розпізнавання дорожніх знаків та інші, а також абсолютно нові функції для нашого ринку седанів D-класу – такі, як прилад нічного бачення.

В Україні новинка пропонується в трьох комплектаціях: Active, Allure і GT-Line і з трьома видами двигунів: бензиновий 1.6 PureTech 150 з 6-ступінчастою коробкою передач (тільки для Active) і два дизельних – 1.5 BlueHDi 130 S&S та 2.0 HDi 180 у парі з автоматичною 8-ступінчастою коробкою передач.

У дилерських центрах вже відкрито прийом заявок на новий Peugeot 508. Базова комплектація Active з бензиновим 1.6 PureTech 150 к. с. обійдеться як мінімум в 792 200 грн, топова версія GT-Line з 2-х літровим дизельним мотором на 180 к. с. буде коштувати від 1 048 300 грн.